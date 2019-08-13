Anadolu Otoyolu'nda cip devrildi! Yaralılar var

Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM otoyolu Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine seyir halinde olan Gülzade Bedir (69) idaresindeki 16 AEG 599 plakalı lüks cip, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra refüje uçtu. Kazada, hurdaya dönen cipin sürücüsü ile araçta bulunan Ergül Bedir (50), Özkan Bedir (56) ve Dursun Ali Bedir (81) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

POLİS, KARTONLA KORUMAYA ÇALIŞTI

Olay yerinde bulunan bir polis memuru, ilk müdahalesi yapılan ve ambulansa alınmayı bekleyen 56 yaşındaki Özkan Bedir’in güneşten etkilenmemesi için bulduğu kartonla Bedir’in kafasını güneşten korumaya çalıştı. Polis, kartonla güneşten koruduğu Özkan Bedir’i, ambulansa bindirilene kadar yalnız bırakmadı.