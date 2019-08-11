Türkiye’de genç sanatçıların eğitimini desteklemek, uluslararası platformlarda Türkiye’nin sanatçılarıyla yer almasını sağlamak amacıyla kurulan İyilik İçin Sanat Derneği, Anadolu’daki gençlere ulaşmaya devam ediyor.

Geçen yıl 12 ilden gelen 36 genç sanatçı adayının İstanbul Bienali ile Contemporary İstanbul, Sakıp Sabancı Müzesi, Pera Müzesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ziyaretlerinin ardından deneyim ve gözlemleriyle ürettikleri çalışmalar, eylül ayında “Anadolu’dan İzlenimler” adlı sergide sanatseverlerin karşısına çıkacak. Önümüzdeki yıl eserleri sergide yer alacak öğrenciler, Kars Kafkas Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden olacak.



