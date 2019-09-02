Anaokulu ne zaman açılıyor? Anaokulları ne zaman başlıyor?

Yeni eğitim yılı geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci 2019-2020 eğitim yılının ilk zilini sabırsızlıkla bekliyor. Okul öncesi, 1. sınıflar ve 5. sınıflar daha önce eğitime başlayacak. Anaokulu öğrencisi binlerce veli şimdi "Anaokulu ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap arıyor.

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okul öncesi, İlkokul 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin okula adaptasyon süreçlerinde 2006 yılında başlatılan "Okula Uyum Programı", bu yıl 5-6 Eylül'de 2 günlük program şeklinde uygulanacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılının başlayacağı tarihi belirledi. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu sene ilk kez uygulanacak olan ara tatil tarihleri de belli oldu.

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk ara tatil 17-24 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 4-12 Nisan tarihleri arasında olacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

9 Eylül'de başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak. 19 Haziran 2020'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili 11 haftalık olacak.