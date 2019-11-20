Anaokulunda 3 çocuk yalnız bırakılınca... 15 dakikada bu hale getirdiler!

İzmir'in Buca ilçesindeki özel anaokulunda dehşet verici bir olay yaşandı. Anaokulundan gelen telefonla 2.5 yaşındaki kızı M.D'nin ağzından kan geldiğini haber alan anne D.Ş. kızını tedavi için hastaneye götürdüğünde darp edildiğini öğrendi. Vücudunda şişlik ve morluklar oluşan M.D'yi darp edenlerin, kamera kayıtlarında aynı sınıftaki 3 yaşında biri kız iki çocuk olduğu ortaya çıktı. Anne D.Ş. avukatı Tansel Akdoğan aracılığıyla 15 dakika boyunca çocukları yalnız bırakan öğretmen, anaokulu yöneticileri ve kızını feci döven çocukların velileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Akıllara durgunluk veren olay, Efeler mahallesindeki Buca Özel İzmir Gökkuşağı Anaokulu'nda yaşandı.

DOKTORLAR FARK ETTİ

Anne D.Ş. 15 Kasım'da 15.45 civarında kızının anaokulundan bir öğretmen tarafından arandı. Kızı M.D'nin kanlı şekilde kustuğu söylendi. Apar topar okula giden D.Ş, kızını Tepecik Eğitim Hastanesi'ne götürdü. Minik M.D'yi muayene eden doktorlar, küçük kızın başında şişlikler, kulağı, yanağı ve bacağında ise morluk tespit ederek 'darp edildiğini' annesine bildirdiler.

'CANINI ZOR KURTARMIŞ'

Kamera kayıtlarını kendisinin de izlediğini anlatan anne D.Ş, "Öğretmen odadan çıktığı anda 3 yaşındaki erkek çocuğu kapıya giderek gözcülük yapıyor. 3 yaşındaki kız çocuksa uyuyan kızıma vurmaya başlıyor. Kafasının üzerine çıkıp zıplıyor. Sonra diğer erkek de gelince ikisi birlikte vurmaya başlıyor. Kızım 15 dakika şiddet görüyor ama odada hiç öğretmen yok. Kızım ellerinden zor kurtulmuş, ölse bunun hesabını kim verecekti?" dedi. Avukat Tansel Akdoğan, "Uyku odasında bir gözetmen bulundurulması zorunluyken çocuklar yalnız bırakılmış. Anaokulu yöneticilerinin ihmali inanılmaz. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi. (Yeniasır)