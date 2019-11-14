Anaokulunda olimpiyat avı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Başkanlığını AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır’ın yaptığı TBMM Obezite Alt Komisyonu’nda hazırladıkları yeni projeyi şöyle açıkladı:

3’TEN 93’E OLDU: Hep “7’den 77’ye” deriz, artık onu değiştirdik 3’ten 93’e diyoruz. Çünkü artık 3 yaşında anaokulunda çocuklar spor yapmaya başlıyorlar.

ANAOKULUNDA JİMNASTİK: Bakanlığın anaokullarıyla ilgili yaptığı yeni bir proje var; bu, ciddi manada belki gelecek nesiller için obeziteyi engelleyecek en önemli proje olacak. Son zamanlarda jimnastikte göğsümüzü kabartan, tarihe geçen başarılar elde ettik, dünya şampiyonu çıkardık.

MÜFREDATA GİRECEK: Anaokullarında jimnastik projemiz Milli Eğitim müfredetına girecek. Temel jimnastikle alakalı Jimnastik Federasyonu bir paket program oluşturdu. Temel jimnastik olacak. Profesyonel jimnastik antrenörü gerekmiyor. Sınıf öğretmenlerine eğitim sertifikası verilecek. Takla atma, sürünme, tırmanma gibi basit, çocukların motorik özelliklerini geliştirecek hareketler yaptıracak bir sistem kuruldu.

PİLOT UYGULAMA BAŞARILI: Pilot uygulama Ordu’da Millî Eğitim Bakanlığıyla beraber yapıldı. Velilerden, çocuklardan geri dönüşler aldık. Hatta anaokulu öğretmenleri işlerinin çok daha rahatladığını söylediler. Çocuklar disipline girdiğini, hatta çocukların çok mutlu olduğunu söylüyor öğretmenleri.

ORYANTiRİNGİ EKLENECEK: Projeye başka branşlar da ekleniyor. Oryantiringi(yön bulma), o da çalışıldı. Bunlarla bağlantılı olarak okul sporları bizim için gelecekte obeziteyle mücadelede en önemli aktör olacaktır.

İLKOKULDA DEVAM: Anaokulunda jimnastik, oriyantring, judoyu bir sistemle vererek çocuğun yeteneği görülecek. Belki sporu sevecek. İlköğretim lise okullarında kulüpler kuruluyor. Anaokulundan gelen çocuka ilkokulla bağlı o okuldaki kulüpte, eğer judoyu sevdiyse, jimnastiği sevdiyse devam edecek.

1 MİLYON 200 BİN TARAMA: Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi başlatıldı. İlköğretim 3. sınıflar için 81 il 960 ilçede aynı anda yürütülen bir proje. Proje kapsamında öğrencilerin yüzde 10’luk kısmı ayrılarak yıl boyunca hareket eğitimi veriliyor. Herhangi bir branşa hemen yönlendirilmiyor. Şu an itibarıyla 1 milyon 200 bin çocuk tarandı, bunun 120 bini ayrıldı.

EUROFİT BATARYASI: Yetenek taramasında ayrılan öğrencilere 5 ayrı paketten oluşan hareket eğitimi veriliyor. Önümüzdeki aylar içinde bu çocukların branşlarını belirlenecek, federasyonlarla beraber bu çocuklar bire bir takip edilecek. Yetenek taramasında belirlenen “eurofit bataryası” var, her yıl 3’üncü sınıflar taranıyor. Burada çocukların fiziksel uygunluklarının tespit edildiği istasyonlar bulunuyor.