Anayasa Komitesi 30 Ekim’de toplanıyor

30 Ekim’de Cenevre’de toplanacak Anayasa Komitesi için oluşturulan 150 kişilik heyetten anayasa yazımı için 45 üyelik bir alt komisyon kurulması ve her gruptan 15’er kişi olmak üzere eşit dağılım yapılması planlandı. Hem komitenin hem de yazım komisyonunun başında rejim ve muhaliflerden birer kişi eş başkan olacak. Muhalefeti temsil edecek müzakere heyeti yedi farklı gruptan oluşuyor. 50 kişilik rejim kanadı ise tek bir gruptan oluşuyor. 50 kişilik sivil toplum grubunu belirleyen BM de, rejim ve muhalefet yanlılarının dengeli dağılımını gözetti.



Ankara’da 16 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliği yaptığı, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi’nde Anayasa Komitesi için uzlaşı mesajı verilmişti.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de 23 Eylül’de Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulduğunu açıklamış, taraflarla görüştükten sonra komitenin toplanacağını söylemişti. Suriye Anayasa Komitesi, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in yönetiminde 30 Ekim tarihinde İsviçre’nin Cenevre kentinde toplanacak. Komisyonun çalışmaları, siyasi sürece giriş ve çözüme yönelik bir adım olması bekleniyor.



Milliyet’in edindiği bilgiye göre; hem komitenin hem de yazım komisyonunun başında rejim ve muhaliflerden birer kişi eş başkan olacak. Eş başkanlar 150 kişilik Anayasa Komitesi’nin başkanlığını da yürütecek. Komitenin karar alma mekanizması yüzde 75 olarak belirlendi.