MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAnayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararına tepki
05.08.2019 - 23:16| AA

Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararına tepki

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğü, Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararına tepki

İSTE Rektörlüğünden yapılan açıklamada, sözde barış bildirisi adı altında terör eylemlerini meşru göstermeye çalışanların hak ihlaline uğradığına dair alınan Anayasa Mahkemesi kararının başta şehit ve gazi aileleri ile toplum vicdanını derinden yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devletimizin, halkımızın refahı, huzuru ve güvenliği için hukuk ilkeleri çerçevesinde yürüttüğü haklı ve meşru mücadelesine ve müdafaasına karşı yayınlanan sözde barış bildirisinin 'ifade özgürlüğü' olarak değerlendirilmesini doğru bulmadığımızı ve bu kararın tekrar gözden geçirilerek düzeltilmesi ve böylelikle kamu ve toplum vicdanının ivedilikle rahatlatılması gerektiğini üniversite olarak talep etmekte olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybettiKarabük'te Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde(POMEM) görev yapan Yücel Demirci (42) isimli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti

Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti

Çevreciler Kazdağları’nda maden arama faaliyetlerine tepki gösterdi

Çevreciler Kazdağları’nda maden arama faaliyetlerine tepki gösterdi

Taşla yaralandığı zannedildi ama gerçek şoke etti

Taşla yaralandığı zannedildi ama gerçek şoke etti

Barışmak için yanlarına gittiler ama... Ortalık savaş alanına döndü

Barışmak için yanlarına gittiler ama... Ortalık savaş alanına döndü

Sıradaki Haber