Andersson’dan insanlık halleri

76. Venedik Film Festivali’nde yarışmanın yeni filmi heyecan beklenen isimlerinden biri İsveçli yönetmen Roy Andersson’du. Yönetmen, kariyerinin başından beri kara mizahla, Avrupa tarihinin günümüzle bağlarını her detayı düşünmüş kadrajlarla işleyen filmleriyle çok özgün bir filmografiye sahip. Bir önceki filmi ‘İnsanları Seyreden Güvercin’le (2014) Venedik’ten büyük ödül Altın Aslan’la dönen Andersson, yeni filmi ‘About Endlessness’ı festivalde sundu. Andersson’ın insanlık tarihinden bazen sıradan bazen önemli anlarla tarihle bugünü birleştiren ve akıp gideni absürdlüğü vurgulayan filmi, yönetmenin sinemasının takipçilerine yabancı gelmeyecek.



Yaşayan en önemli yönetmenlerden biri olan Andersson, karakterlerin kısa anlarından oluşan filmindeki her kadrajın mükemmelliği, sanat yönetiminden mekan seçimine her detayın kontrolüyle önceki filmlerinden farklı bir şey sunmasa da, bir kez daha büyülüyor. Tarihin aynı mekânlarda mutlu ve mutsuz anlarla akıp giden haline vurgu yapan film, Andersson’a festival kapanışında bir ödül getirebilir.









Kırılma noktası değil



Önceki gün gösterimi yapılan bir diğer film, Kanadalı usta sinemacı Atom Egoyan’ın imzasını taşıyan ‘Guest of Honor’dı. Başrollerini David Thewlis, Luke Wilson ve Tennille Read’in paylaştığı film, yönetmenin son dönemde heyecan vermeyen kariyerinde bir kırılma noktası değil. Restoranları denetleyen bir adam ve lisede pozisyonunu kötüye kullandığı için hapse giren kızının ilişkisi, filmin merkezinde. Egoyan, kariyerinin parlak döneminde insan ilişkilerindeki sırları ve karanlık tarafları dört dörtlük bir hikâye kurgusuyla anlatan ‘Exotica’ ve ‘Sweet Hereafter’ gibi filmleriyle geniş bir takipçi kitlesine sahipti. ‘Guest of Honor’ da benzer bir yapının peşinde olsa da ne sırların inandırıcılığının ne de filmin ritminin eski filmlerindeki gibi işlediğini söylemek mümkün değil.