Andorra nerede yer alır? İşte haritadaki yeri ve nüfusu
A Milli Futbol Takımımız, bu akşam Euro 2020 H Grubu'ndaki son maçında Andorra'ya konuk oluyor. Zorlu mücadele öncesi vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konulardan biri olan Andorra nerededir, nüfusu ne kadar sorularının cevaplarını derledik!
Andorra ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte millilerimizin bu akşamki rakibi olan Andorra ülkesine dair bilinmesi gerekenler...
ANDORRA NEREDE?
Dünyanın en küçük yüzölçümüne sahip ülkelerinden Andorra Prensliği, Avrupa'nın güneybatısında Pirene Dağları üzerinde konumlanıyor. Denize kıyısı olmayan ülke Fransa ve İspanya arasında yer alıyor.
Monarşi sistemiyle yönetilen Andorra, her yıl 10 milyon civarında turist tarafından ziyaret ediliyor. Türk vatandaşlarından vize istemeyen Andorra'ya direkt uçuş imkanı bulunmadığından ülkeye Fransa ya da İspanya üzerinden gidilebiliyor. Her iki güzergah için de Schengen vizesi almak gerekiyor.
ANDORRA HAKKINDA BİLGİLER
Ülke Resmi Adı: Andorra Prensliği
Ülke Konumu: Avrupa
Başkent: Andorra la Vella
Komşuları: Andorra, kuzeyde ve doğuda Fransa ile, güneyde ve batıda ise İspanya ile komşu. Kara sınırı: Fransa 56,6 km, İspanya 63,7 km.
Etnik yapı: İspanyollar %43, Andorralılar %33, Portekizliler %11, Fransızlar %7, diğer %6
Din: Katolik Hristiyanlık
Yönetim Şekli: Monarşi
Yüzölçümü: 468 km²
Telefon kodu: +376
Para birimi: Euro (EUR) (€)
Nüfus: 76.965 (2017)
Resmi dilleri: Katalanca
Alfabesi: Latin alfabesi
Trafik akışı: Sağdan
Popüler kentleri: Andorra La Vella