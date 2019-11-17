Andorra nerede yer alır? İşte haritadaki yeri ve nüfusu

Andorra ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte millilerimizin bu akşamki rakibi olan Andorra ülkesine dair bilinmesi gerekenler...



ANDORRA NEREDE?

Dünyanın en küçük yüzölçümüne sahip ülkelerinden Andorra Prensliği, Avrupa'nın güneybatısında Pirene Dağları üzerinde konumlanıyor. Denize kıyısı olmayan ülke Fransa ve İspanya arasında yer alıyor.

Monarşi sistemiyle yönetilen Andorra, her yıl 10 milyon civarında turist tarafından ziyaret ediliyor. Türk vatandaşlarından vize istemeyen Andorra'ya direkt uçuş imkanı bulunmadığından ülkeye Fransa ya da İspanya üzerinden gidilebiliyor. Her iki güzergah için de Schengen vizesi almak gerekiyor.

ANDORRA HAKKINDA BİLGİLER

Ülke Resmi Adı: Andorra Prensliği

Ülke Konumu: Avrupa

Başkent: Andorra la Vella

Komşuları: Andorra, kuzeyde ve doğuda Fransa ile, güneyde ve batıda ise İspanya ile komşu. Kara sınırı: Fransa 56,6 km, İspanya 63,7 km.

Etnik yapı: İspanyollar %43, Andorralılar %33, Portekizliler %11, Fransızlar %7, diğer %6

Din: Katolik Hristiyanlık

Yönetim Şekli: Monarşi

Yüzölçümü: 468 km²

Telefon kodu: +376

Para birimi: Euro (EUR) (€)

Nüfus: 76.965 (2017)

Resmi dilleri: Katalanca

Alfabesi: Latin alfabesi

Trafik akışı: Sağdan

Popüler kentleri: Andorra La Vella