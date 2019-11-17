Bu akşam A Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda Andaorra ile karşılaşıyor. İlk mçata deyim yerindeyse ecel terleri döken Türkiye deplasmandan güzel bir skorla ayrılmak istiyor. Mücaleyi kaçırmak istemeyen vatandaşlar şimdi "Andorra Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Andorra Türkiye maçı 17 Kasım Pazar saat 22.45'te La Vella Ulusal Stadı'nda oyanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

-2 DERECEDE MAÇ

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası, görüntü alınması için basına açık tutuldu. Antrenman sırasında havanın oldukça soğuk olduğu ve derecelerin eksi 2'yi gösterdiği görüldü.

Maçın yapılacağı saatlerde de hava sıcaklığının aynı olması bekleniyor.

DÜNYA REKORU KIRILACAK!

Andorra Milli Takımı'nın 39 yaşındaki kaptanı Ildefons Lima, Türkiye maçıyla birlikte dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor. 22,5 yıldır Andorra milli takım formasını giyen 39 yaşındaki Lima, Türkiye maçıyla dünyada bir milli takımda en uzun süre oynayan futbolcu rekorunu kıracak.

Lima, konu hakkında gurur duyduğunu belirtirken ''Son maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Nasıl bir takım olduğumuzu biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.'' dedi.

500 TÜRK TARAFTAR

Karşılaşma için başta Fransa olmak üzere Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarından 500 kadar kişinin Andorra la Vella'ya gelmesi bekleniyor. Ulusal Stadyum'da TSİ 22.45'te başlayacak Andorra-Türkiye karşılaşmasını, Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

578. maçına çıkacak A Milli Takım, Andorra ile oynadığı 3 karşılaşmada da sahadan galip ayrıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takım H Grubu'nda 20 puanla 2'nci sırada bulunuyor. Andorra ise 4 puanla 5'inci sırada yer alıyor.