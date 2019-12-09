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09.12.2019 - 23:10 | | DHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 'artistlik' gerginliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi Aralık ayı ilk toplantısında, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 350 milyon lira kredi kullanmasına ilişkin madde görüşülürken, 'artistlik' ifadesi tartışmalara neden oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 'artistlik' gerginliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi Aralık ayı ilk toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 350 milyon lira kredi kullanmasına ilişkin madde görüşülürken tartışma çıktı. Söz alan AK Parti Meclis üyesi Bekir Yıldız, 1994'de Melih Gökçek dönemi ile kendisinin Refah Partisi dönemini hatırlatarak, "Melih Gökçek hem milletvekili hem de aday olduğu için 'neden istifa etmedi de belediye başkanlığına devam etti' diye tartışmalar oldu. Seçim bittikten sonra da 'Siz meşru değilsiniz, orada oturamazsınız, hakkınız yok' diye 7 ay Ulus'taki taş binada savaş yaptık biz" dedi. Bunun üzerine Mansur Yavaş, "İyi mi oldu başkan, Niye aynısını yapıyorsunuz" yanıtını verdi.

CHP ve İYİ Partili üyelerin Yavaş'ı alkışlaması üzerine Bekir Yıldız, "Sayın Başkan bizim işimiz artistlik değil. Siz artistlik yaptınız" dedi. Yıldız'ın 'artist' sözüne Başkan Mansur Yavaş tepki gösterince mecliste gerginlik yaşandı. Mansur Yavaş, Yıldız'ın sözünü geri almasını isteyerek oturuma ara verdi. Oturum arasında mecliste AK parti grubu ile CHP grubu arasında tartışmalar devam etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde artistlik gerginliği

'ALGI YÖNETMEYİN BELEDİYEYİ YÖNETİN'

Madde üzerinde AK Parti Grubu adına söz alan Mehmet Emin Ayaz, 20 gün sonra yürürlüğe girecek 2020 bütçesinde ASKİ'ye 472 milyon borç yetkisi verdiklerini söyleyerek, "Başkan bizden 350 milyon borç istedi bizde 20 gün sonra yürürlüğe girecek bütçede ASKİ'ye 472 milyon borç verdik. ASKİ 2020 yılında 1 milyar 431 milyon yatırıma pay ayırmıştır. Eğer siz bu işleri yapmak istiyorsanız 20 gün sonra yürürlüğe girecek bütçeden bunları yapabilirsiniz. Biz borçlanma yetkisi verdik 20 gün sonra yürürlüğe giriyor. Bu belediye sizin elinizi kolunuzu bağlamıyor. Algı yönetmeyin, belediyeyi yönetin" diye konuştu. Belediyenin yayınladığı 200 günlük rapora da değinen Ayaz, "200 günlük raporu yayınladı belediye, rapor ASKİ ve EGO'yu kapsamaktadır. Halka hesap verirken keşke belediye şirketlerini de getirseydiniz. Onların da 10 aylık bilançolarını burada yayınlasaydınız. Bizde onların üstünde de konuşsaydık" dedi. Oylanan madde, AK Parti ve MHP  gruplarının ret oyu vermesi ile kabul edilmedi. 

 

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