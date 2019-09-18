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HaberlerGündemAnkara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava tahminleri
18.09.2019 - 09:34 |

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. Hava nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte MGM'nin yayımladığı il il hava durumu bilgileri haberimizde...

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava tahminleri

 Önümüzdeki günlerin hava durumu tahminleri MGM tarafından yayımlandı. Vatandaşlar arasında merak konusu olan hava dereceleri, Meteorolohi Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında yayımlandı. İşte il il son dakika hava durumu...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün açık 19,9 °C

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava tahminleri

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün açık 24,2 °C

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava tahminleri

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün açık 24,2 °C

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava tahminleri

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Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin dedi.
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