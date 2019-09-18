18.09.2019 - 09:34 |
Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. Hava nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte MGM'nin yayımladığı il il hava durumu bilgileri haberimizde...
Önümüzdeki günlerin hava durumu tahminleri MGM tarafından yayımlandı. Vatandaşlar arasında merak konusu olan hava dereceleri, Meteorolohi Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında yayımlandı. İşte il il son dakika hava durumu...
ANKARA HAVA DURUMU
Bugün açık 19,9 °C
İSTANBUL HAVA DURUMU
Bugün açık 24,2 °C
İZMİR HAVA DURUMU
Bugün açık 24,2 °C
DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ