Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış...

Gökgürültülü Sağanak Yağış

24.07.2019 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın doğu kesimleri (Saray, Çerkezköy, Muratlı, Çorlu, Marmara Ereğlisi), İstanbul'un Avrupa Yakasının batı kesimlerinde (Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün Açık 23,8 °C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün Hafif Sağanak Yağışlı 21,7 °C

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün Açık 29,1 °C

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