24.07.2019 - 09:43
Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu uyarısında bulundu. Marmara'nın Kuzeybatısındaki kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. İşte il il hava durumu bilgileri haberimizde...
Gökgürültülü Sağanak Yağış
24.07.2019 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın doğu kesimleri (Saray, Çerkezköy, Muratlı, Çorlu, Marmara Ereğlisi), İstanbul'un Avrupa Yakasının batı kesimlerinde (Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ANKARA HAVA DURUMU
Bugün Açık 23,8 °C
İSTANBUL HAVA DURUMU
Bugün Hafif Sağanak Yağışlı 21,7 °C
İZMİR HAVA DURUMU
Bugün Açık 29,1 °C
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