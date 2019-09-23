23.09.2019 - 08:35 |
Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerde hava nasıl olacak? Bu haftanın hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu tahminlerini yayımladı. Ankara hava durumu, İstanbul hava duurmu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merak konusu oldu. İşte Bu hafta hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...
Milyonlarca vatandaş tarafından hava durumu tahminleri merakla araştılıyor. Bu hafta hava nasıl olacak sorusu yoğun ilgi görüyor. İşte Pazartesi, Salı , Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü hava durumu bilgileri...
ANKARA HAVA DURUMU
Bugün açık 11,9 °C
İSTANBUL HAVA DURUMU
Bugün açık 16,5 °C
İZMİR HAVA DURUMU
Bugün az bulutlu 17,6 °C
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"Işık Hadisesi"ni izlemek için akın ettilerTürkiye'nin farklı illerinden yüzlerce kişi, 255 yıl önce dönemin astronomi dehası İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri’nin sandukasının başucunu aydınlatması için yaptırdığı ve birkaç yıl önce UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenen "Işık Hadisesi"ni izlemek için Siirt'in Tillo ilçesine akın etti.