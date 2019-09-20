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20.09.2019 - 20:02 | | İHA

Ankara istikameti trafiğe kapandı! TEM'de kilometrelerce kuyruk

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda demir profil yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ekipler demir profillerin kaldırılması için çalışmalarını sürdürürken, yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Ankara istikameti trafiğe kapandı! TEM'de kilometrelerce kuyruk

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Bekirdere rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 YV 541 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan olmazken, TIR'ın dorsesinde bulunan tonlarca ağırlıktaki demir profiller yola saçıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, TIR'ı kaldırmak için çalışma başlattı.

Ankara istikameti trafiğe kapandı TEMde kilometrelerce kuyruk

Olay yerine çağrılan vinçler yardımı ile TIR yaklaşık yarım saat süren çalışma ile kaldırılabildi. Ekipler yola saçılan profillerin kaldırılması için yaklaşık 1 saattir çalışmalarını sürdürürken, TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Yolda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri tarafından trafik, İzmit batı gişelerinden D-100 karayoluna yönlediriliyor. Profillerin kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılacak.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
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