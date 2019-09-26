Ankara Otogarı işletmesinde yolsuzluk operasyonu! Tam 3,5 milyon TL...

Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele şubesi Yolsuzluk Suçları bürosu ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yolsuzluk suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen bilirkişi raporunda Ankara Otogar İşletmecileri Otobüs İşletmeciliği ve Servis Hizmetleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi'nin yönetim ve denetim kurulu, başkan ve üyelerinin zimmetine para geçirdikleri tespitlerine yer verildi. Raporda, AŞTİ kooperatifinin 3 milyon 531 bin lira zarara uğratıldığı belirlendi.

Bilirkişi raporunda söz konusu kooperatifin yönetim kurulu üyelerinin, kooperatif kasasında bulunan parayla lüks giyim mağazalarında kendileri için harcamalar yaptıkları, turistik bölgelerde alkollü gece kulüplerinde eğlendikleri ifade edildi. Çay ve ikram gideri için 336 bin liralık harcama yaptıkları tespit edilen şüphelilerin birlikte hareket ettikleri bir akaryakıt şirketinden sahte faturalarla 1 milyon 414 bin lira hayali akaryakıt alımı yaptıkları tespiti de bilirkişi raporunda yer aldı.

Raporda gözaltına alınan kooperatif yöneticilerinin bir milyon 462 bin liralık hayali madeni yağ alımı yaptıkları tespiti de yer alırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'sine yurt dışı yasağı konuldu.