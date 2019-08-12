Ankara-Tahran trenle 57 saat

Turhan, AA’ya yaptığı açıklamada, İran ile yapılan iş birliğinin demir yolu alanında da devam ettiğini belirtti.

2015 yılında ara verilmişti

Seferlerine 2015’te ara verilen Tebriz - Van yolcu tren seferlerinin, 2018 Haziran ayında haftada bir olmak üzere tekrar başlatıldığını dile getiren Turhan, yoğun talep üzerine güzergahın Tahran’a kadar uzatıldığını söyledi. Tahran’dan 7 Ağustos’ta 65 yolcusuyla hareket eden trenin Van, Muş, Elazığ, Malatya, Sivas, Kayseri’den sonra önceki gün Ankara’ya ulaştığını ifade eden Turhan, 188 yolcu kapasiteli trenin 14 Ağustos’tan itibaren Ankara - Tahran arasında karşılıklı olarak haftada bir gün sefer yapacağını kaydetti.

Trenlerin, Tahran - Van arasında İran RAJA şirketine ait 6, Tatvan-Ankara arasında da TCDD Taşımacılık AŞ’ye ait 5 adet dörtlü kuşetli vagonlardan teşkil edileceğini belirten Turhan, “Van - Tatvan ve tersi yöndeki seyahatler, Van Gölü’nde işletilen feribotlarla sağlanacak. Ankara - Tahran arasında seyahat süresi, yaklaşık 57 saat olacak” diye konuştu.