Ankara-Tahran trenle 57 saat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye ile İran arasında demir yoluyla yük ve yolcu taşımacılığının giderek arttığına dikkati çekerek, Ankara - Tahran arasında Trans Asya Tren seferlerinin 14 Ağustos’tan itibaren karşılıklı olarak yeniden başlayacağını bildirdi.
Turhan, AA’ya yaptığı açıklamada, İran ile yapılan iş birliğinin demir yolu alanında da devam ettiğini belirtti.
2015 yılında ara verilmişti
Seferlerine 2015’te ara verilen Tebriz - Van yolcu tren seferlerinin, 2018 Haziran ayında haftada bir olmak üzere tekrar başlatıldığını dile getiren Turhan, yoğun talep üzerine güzergahın Tahran’a kadar uzatıldığını söyledi. Tahran’dan 7 Ağustos’ta 65 yolcusuyla hareket eden trenin Van, Muş, Elazığ, Malatya, Sivas, Kayseri’den sonra önceki gün Ankara’ya ulaştığını ifade eden Turhan, 188 yolcu kapasiteli trenin 14 Ağustos’tan itibaren Ankara - Tahran arasında karşılıklı olarak haftada bir gün sefer yapacağını kaydetti.
Trenlerin, Tahran - Van arasında İran RAJA şirketine ait 6, Tatvan-Ankara arasında da TCDD Taşımacılık AŞ’ye ait 5 adet dörtlü kuşetli vagonlardan teşkil edileceğini belirten Turhan, “Van - Tatvan ve tersi yöndeki seyahatler, Van Gölü’nde işletilen feribotlarla sağlanacak. Ankara - Tahran arasında seyahat süresi, yaklaşık 57 saat olacak” diye konuştu.