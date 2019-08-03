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03.08.2019 - 07:50| AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Ankara Valiliği yeni binasına taşındı

Ankara Valiliği yeni binasına taşındı

Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk’ün Ankara’da kullandığı ve cumhuriyetin kaderini belirleyen çok önemli kararlar aldığı ilk çalışma odasına ve Atatürk’ün başkanlığındaki ilk Bakanlar Kurulu toplantısına ev sahipliği yapan, 23 Nisan 1920’den itibaren de TBMM hükümetinin çalışma mekânı olan Ankara Valiliği, yeni binasına taşındı. Valiliğin hizmet verdiği 122 yıllık bina, Ulus’ta 2013’te kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne devredildi. Ankara Valiliği ise Sağlık Bakanlığı’nın Sıhhiye’deki binasına taşındı. Valilik, pazartesiden itibaren yeni binasında hizmet verecek. Ankara Valiliği’nin Ulus semtindeki tarihi binası, 1824’te Hacı Abdi Paşa Konağı iken, satın alınarak valiliğe çevrilmiş ve Ankara’nın ilk resmi yapısı olmuştu.

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