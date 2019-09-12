Ankara Yazı oyuncuları kimler? Konusu nedir?

Bu gece başrollerini Gürkan Uygun ve İpek Tuzcuoğlu'nun paylaştığı Ankara Yazı seyirciyle buluşacak. Bir dönem filmi olan Ankara Yazı'nın oyuncuları ve konusu merak konusu olmuş durumda... İşte 2016 yapımı filme dair bilgiler...

ANKARA YAZI OYUNCULARI

Ankara'da solcuların uğrak mekanı olan bir kahvehane 10 Ağustos 1978 günü taranır. Ülkedeki sıkı yönetim dahi bu ve benzeri vahşete engel olamaz. Daha sonraları Balgat Katliamı olarak anılacak olaydan birkaç saat sonra, polis etraftaki semtlerde, olayla bağlantısı olduğuna inandığı pek çok ülkücü genci gözaltına alır. Gözaltına alınanlar arasında henüz 20 yaşında olan Mustafa Pehlivanoğlu da vardır. Mustafa'nın gözaltına alınmasıyla sonrası annesi Zeynep ve babası Ahmet Bey'in hukuki mücadelesi başlar. Aradan geçen yıllarda 12 Eylül Askeri Darbesi'nin kurduğu mahkemede idam cezası alan Mustafa Pehlivanoğlu, anne ve babasının haberi bile olmadan bir sabah idam edilir...

ANKARA YAZI OYUNCULARI

Yönetmenliğini Kemal Uzun'un yaptığı 'Ankara Yazı-Veda Mektubu'nda başrolleri Gürkan Uygun, İpek Tuzcuoğlu, Münir Can Cindoruk, Burçin Abdullah, Ümit Acar, Tuncer Salman ve Sefa Zengin paylaşırken, filmin yapımcılığını Galip Güner ile Elin Ecealp üstleniyor.