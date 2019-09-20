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20.09.2019 - 14:47 | | DHA

Ankara'da 2 evden 45 ton çöp çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde belediye ekipleri iki evden toplam 45 tona yakın çöp çıkardı.

Ankara'da 2 evden 45 ton çöp çıktı

Demetevler Mahallesi 407'inci cadde üzerinde bulunan binanın zemin katındaki evden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar durumu Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler, ev sahibi Nurten K.'yı (65) uyardı. Nurten K., uyarılar rağmen evinde atık toplamaya devam etti. Bunun üzerine zabıta ekipleri, polis eşliğinde eve baskın yaptı.

Tüm gün süren temizlik çalışmasında evden 30 tona yakın atık çıkarıldı. Eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma giren ve 3 odalı evine yalnızca geceleri gelerek çöp ve atık madde ile dolduran Nurten K.'nın, çöp evde yaşamadığı, oğlu ile beraber Demetevler 358'inci Caddede yaşadığı öğrenildi.

BİR YIL ARAYLA İKİNCİ KEZ TEMİZLENDİ

Temizlik ekipleri, daha sonra aynı caddede bulunan binadaki daireden de çöp kokusu geldiği ihbarını aldı. 2 oğluyla birlikte yaşayan Nuran Ş.'nin (60) evinde 6 saate yakın süren çalışma sonunda 15 tonun üzerinde çöp çıkarıldı. Aynı evden 1 yıl önce de 1 kamyon çöp çıkarıldığı belirtildi. Polis ve zabıta gözetiminde evde bulunan çöp ve atık maddeleri alan belediye ekipleri, evleri ve bulundukları apartmanları da ilaçlayarak dezenfekte etti.

Ankarada 2 evden 45 ton çöp çıktı

 

İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
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