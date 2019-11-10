Ankara'da 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından vatandaşlar sosyal medya üzerinden korkularını dile getirdi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Ankara'nın Bala ilçesi olarak açıkladı. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem korku ve paniğe yol açtı.