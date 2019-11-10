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10.11.2019 - 13:19 |

Son dakika | Ankara'da deprem! Büyüklüğü...

Son dakika gelen bilgilere göre; Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Çankaya olarak duyurdu.

Son dakika | Ankara'da deprem! Büyüklüğü...

Ankara'da 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından vatandaşlar sosyal medya üzerinden korkularını dile getirdi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Ankara'nın Bala ilçesi olarak açıkladı. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem korku ve paniğe yol açtı. 

 

Bu pidenin porsiyonu bir metreKaradeniz’in hemen hemen her ilinde ve ilçesinde farklı şekillerde yapılan pideler bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Pideleri bir birinden ayıran özellikleri ise şekilleri, yoğrulma metotları, pişirilme şekilleri.
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