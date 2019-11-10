10.11.2019 - 13:40 |
Ankara'da deprem mi oldu? 10 Kasım son depremler listesi
Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar korkularını sosyal medya üzerinden dile getirdi. AFAD depremin merkez üssünü Çankaya olarak duyurdu. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...
Ülkemizde yaşanan depremler korku ve paniğe yol açabiliyor. Son olarak 10 Kasım tarihinde Ankara'da meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki deprem büyük korku ve paniğe yol açtı. Depremin 5 kilometre derinliğinde Ankara'nın Bala ilçesinde meydana geldiği duyuruldu. Depremin yaşanması başkentte korku ve paniğe neden oldu. İşte yaşanan son depremler...