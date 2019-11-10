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10.11.2019 - 13:40 |

Ankara'da deprem mi oldu? 10 Kasım son depremler listesi

Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar korkularını sosyal medya üzerinden dile getirdi. AFAD depremin merkez üssünü Çankaya olarak duyurdu. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

Ankara'da deprem mi oldu? 10 Kasım son depremler listesi

Ülkemizde yaşanan depremler korku ve paniğe yol açabiliyor. Son olarak 10 Kasım tarihinde Ankara'da meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki deprem büyük korku ve paniğe yol açtı. Depremin 5 kilometre derinliğinde Ankara'nın Bala ilçesinde meydana geldiği duyuruldu. Depremin yaşanması başkentte korku ve paniğe neden oldu. İşte yaşanan son depremler...

Ankarada deprem mi oldu 10 Kasım son depremler listesi

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Bu pidenin porsiyonu bir metreKaradeniz’in hemen hemen her ilinde ve ilçesinde farklı şekillerde yapılan pideler bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Pideleri bir birinden ayıran özellikleri ise şekilleri, yoğrulma metotları, pişirilme şekilleri.
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