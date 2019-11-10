Ankara'da deprem mi oldu? 10 Kasım son depremler listesi

Ülkemizde yaşanan depremler korku ve paniğe yol açabiliyor. Son olarak 10 Kasım tarihinde Ankara'da meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki deprem büyük korku ve paniğe yol açtı. Depremin 5 kilometre derinliğinde Ankara'nın Bala ilçesinde meydana geldiği duyuruldu. Depremin yaşanması başkentte korku ve paniğe neden oldu. İşte yaşanan son depremler...

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