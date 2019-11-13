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13.11.2019 - 20:31 | | DHA

Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir markete el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıyı araştıran özel ekibin, DEAŞ üyesi 9 şüpheliyi silah ve EYP'lerle birlikte yakaladığını açıkladı.

Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twiiter hesabında yer alan açıklamada, "Ankara Yenimahalle'de bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısını araştırmak için jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu, DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli, planladıkları başka eylemleri gerçekleştiremeden, silah ve EYP'lerle yakalanmıştır" denildi.

Ankarada eylem hazırlığındaki 9 DEAŞlı terörist yakalandı

 

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