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01.01.2020 - 07:20 | | İHA

Ankara'da facia! 4 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika bilgisine göre; Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ankara'da facia! 4 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da yılbaşı gecesi facia!
Ankara'da yılbaşı gecesi facia!
Ankara'da yılbaşı gecesi facia!
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Karapürçek Mahallesi 439. sokakta, 4 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler tarafından giriş katındaki yangın sonucu dairede bulunanlardan 4 kişinin öldüğü belirlendi.

Apartmanda büyük paniğe neden olan yangına müdahale eden ekipler, diğer katlardaki vatandaşları ise itfaiye merdivenleriyle tahliye etti.

Yangında dumandan etkilenen çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ve ölenlerin kimliklerini belirleme çalışması sürüyor. 

 

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