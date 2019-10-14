Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Kaza, Ankara’nin Çankaya ilçesinde bulunan 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinde Mevlana Bulvarı istikametine seyreden H.Ş. kontrolündeki 06 AK 0840 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma savrulan araç, ters dönerek durabildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü H.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün araçta bulunan kardeşi H.Ş.(36) ile isimleri öğrenilemeyen iki ve dört yaşlarındaki iki çocuk da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ankara Şehir Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.