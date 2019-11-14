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14.11.2019 - 18:41 | | AA

Ankara'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara'da, kamyonetin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ankara'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Kaza, saat 16.30 sıralarında Altındağ ilçesindeki Ankara çevre yolu Karapürçek yol ayrımında meydana geldi. Havaalanı yönüne giden Celalettin Aydemir yönetimindeki kamyonet, iddiaya göre, aynı yöndeki Ömer İmat'ın kullandığı traktöre çarptı.

Kazada, traktör devrilirken, römork kısmı ise kamyonetin kabinine saplandı. Kamyonetteki Bayram Karaocak kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücüler Aydemir ve İmat yaralandı.

Ankarada feci kaza Ortalık savaş alanına döndü



Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen kamyonet ve traktör çekiciyle yoldan kaldırıldı. 

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