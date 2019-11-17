17.11.2019 - 08:45 | | DHA
Ankara'da feci kaza! Yaralılar var
Ankara’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Satılmış C. yönetimindeki 06 BEB 754 plakalı otomobil, Dumlupınar Bulvarı’ndaki yol çalışması nedeniyle 2629’uncu Cadde’ye dönerken şarampole devrildi
Kazada, sürücü ve yanındaki 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Bilkent Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.