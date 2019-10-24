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24.10.2019 - 06:57 | | İHA

Ankara'da kaza: Yaralılar var

Ankara’da Çankaya Köşkü önünde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ankara'da kaza: Yaralılar var

Kaza, saat 05.00 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi Çankaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Rıfat G. idaresindeki 06 DL 7151 plakalı otomobil, Kızılay istikametinde ilerlerken Çankaya Köşkü önünde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Önce yol kenarında bulunan trafik ışığının direğine daha sonra ağaca çarpan otomobilde bulunan Eray E., Halil Coşkun ve sürücü Rıfat G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulans ile çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazadan dolayı caddenin Kızılay istikameti trafiğe kapandı. Otomobilin çekici marifetiyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



Ankarada kaza: Yaralılar var



Öte yandan otomobilin içerisinde bulunan alkol şişeleri dikkat çekti. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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