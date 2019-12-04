04.12.2019 - 10:25 |
Ankara'da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama var mı?
Ankara'ya yılın ilk karı yağmaya başladı. Akşam saatlerinden kar yağışının daha da etkili olması bekleniyor. Kar yağışının ardından öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. İşte konuya dair bilgiler...
Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası Ankara ve çevre illere ulaştı. İç kesimlere yılın ilk karı yağmaya başladı. Ankara'da da sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başlarken öğrenciler ve veliler "Ankara'da okullar tatil olacak mı?" sorusunu soruyor.
ANKARA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Ankara'da başlayan kar yağışının çok fazla etkili olmayacağı ve bu nedenle hayatı olumsuz etkilemeyeceği tahmin ediliyor. Okulların tatil olmayacağı da düşünülüyor.
Ankara’da; çarşamba günü havanın çok bulutlu karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmemekte, sabah saatlerinde görülecek pus ve sis hadisesi ile birlikte gece ayazlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.