Ankara'da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama var mı?

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası Ankara ve çevre illere ulaştı. İç kesimlere yılın ilk karı yağmaya başladı. Ankara'da da sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başlarken öğrenciler ve veliler "Ankara'da okullar tatil olacak mı?" sorusunu soruyor.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Ankara'da başlayan kar yağışının çok fazla etkili olmayacağı ve bu nedenle hayatı olumsuz etkilemeyeceği tahmin ediliyor. Okulların tatil olmayacağı da düşünülüyor.

Ankara’da; çarşamba günü havanın çok bulutlu karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmemekte, sabah saatlerinde görülecek pus ve sis hadisesi ile birlikte gece ayazlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.