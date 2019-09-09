Ankara’da okullara akademisyenler koçluk yapacak

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında üniversitelerle iş birliğine giderek danışman akademisyen uygulamasını başlattı. Buna göre bugün çalan okul ziliyle birlikte Ankara’da akademisyenlere de okul yolu gözüktü. Pilot olarak Ankara’nın merkez ilçelerindeki devlet okullarında hayata geçecek uygulama kapsamında, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi gibi devlet üniversitelerinin yanı sıra özel üniversitelerden akademisyenler, okullara koçluk yapacak. Akademisyenler, öğretmenlerin mesleki gelişimi, öğrenci öğrenmesinin desteklenmesi, teknokent, müze ve laboratuvar gibi etkinlik alanlarının tanıtılması gibi bir çok konuda okullara katkı sağlayacak.

Prof. Özçelik gönüllü oldu

Ankara’da okullara danışmanlık yapacak akademisyenlerden biri de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nden Prof. Dr. Kadriye Özçelik, daha önce Antalya Karain Mağarası kazı başkan yardımcılığı görevinde bulunan ve şu anda Denizli’de kendi başkanlığında yüzey araştırması yürüten Özçelik gönüllü olarak böyle bir şeye giriştiğini söyledi. Ankara’da iki ilkokula danışman olan Özçelik, uygulamaya yönelik Milliyet’e şunları söyledi:

“Antalya’da Karain Mağarası’nda kazı başkan yardımcısıydım. Şu anda Denizli’de kendi başkanlığımda bir yüzey araştırması yürütüyorum. Haziran ayından bu yana arazideyim. Her okulun danışman akademisyen belirlemesine dair yazı gitmiş okullara. İki okuldan teklif geldi. Bölümüm arkeoloji olduğu için daha iyi projeler çıkartabiliriz diye düşündüler sanırım. Böyle bir teklif gelince, oturduk konuştuk. Ön görüşme yaptık. ‘Çocuklar için elimden geleni yaparım’ dedim. Önümüzdeki günlerde neler yapacağımızı kararlaştıracağız. Gönüllü olarak böyle bir şeye giriştim. Çocuklara kültürel anlamda destek olurum diye düşündüm.”