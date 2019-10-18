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18.10.2019 - 09:28 | | İHA-AA

Ankara'da operasyon! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da operasyon! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 8 şüpheli yakalanmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde devam etmektedir” denildi.

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