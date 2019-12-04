Ankara'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Kaza, dün öğle saatlerinde ilçe merkezi Devlet Karayolu, Gazipaşa kavşağında meydana geldi. Fevzi Kaya yönetimindeki 06 BFL 75 hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Meral Çevik'e çarptı. Başka bir aracın kamerasına yansıyan kazada çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp, yere düşen Meral Çevik, yaralandı. Çevik, Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Çevik, daha sonra Ankara'ya sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.