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04.08.2019 - 03:53| AA

Ankara'da silahlı saldırı!

Ankara'da bir gece kulübünde eğlendikten sonra otomobille mekandan ayrılan 2 kişiye kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı.

Ankara'da silahlı saldırı!

 

Alınan bilgiye göre, Çankaya İlçesi Bayındır-1 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünde eğlendikten sonra 06 BMF 502 plakalı araçla buradan ayrılan G.A. ve M.G.'ye kimliği belirsiz kişi veye kişilerce ateş edildi.

Ankarada silahlı saldırı

Açılan ateş sonucunda yaralanan G.A. ve M.G'nin içerisinde bulunduğu araç, Aksu Caddesi üzerindeki yol kenarındaki duvara çarparak durdu.

G.A'nın başından, M.G'nin de kolundan vurulduğu öğrenildi.

Ankarada silahlı saldırı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
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