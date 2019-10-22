Ankara'da terör operasyonları: 17 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirmiş olduğu Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştırmak amacıyla sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütün ideolojileri doğrultusunda paylaşımlar yapan 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 3'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında PKK/KCK yanlısı faaliyette ve maddi yardımda bulundukları belirlenen 4 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise FETÖ'nün haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 10'u yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.