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26.11.2019 - 17:11 | | DHA

Ankara'da test uçuşları devam etti

Ankara'da dün S-400 hava savunma sistemi ile uçaklar arasındaki radar bağlantısının test edilmesi amacıyla başlatılan test uçuşları bugün de devam etti. Test uçuşları kapsamında, bugün de helikopterler tarafından yüksek irtifada uçuş yapıldı.

Ankara'da test uçuşları devam etti

Ankara'da dün S-400 hava savunma sisteminin testi için gerçekleştirilen F-16 uçuşları, bugün helikopter uçuşlarıyla devam etti. Öğleden sonra başlayan uçuşlar, Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda konuşlu S-400 bataryalarının üzerinde yapıldı.

Uçuşların, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin test ve eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Yüksek irtifada yapılan uçuşlar ile S-400 hava savunma sisteminin hava araçlarıyla radar bağlantısının test edildiği öğrenildi.

Ankarada test uçuşları devam etti

Kamyonet kasasında şaşkına çeviren yolculukE-5 karayolu Uzunçayır mevki'inde ilerleyen kamyonetin kasasındaki yüklerin üzerinde seyahat eden 4 kişi yürekleri ağza getirdi. Faciaya davetiye çıkarılan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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