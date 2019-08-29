Ankara’da yakalanan FETÖ'cü avukat, Kuleli Askeri Lisesi imamı çıktı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri okul öğrencilerinin örgüte kazandırılmasında görevlendirdiği avukat Reşat Nazmi Oral’ın, mahrem yapılanmanın önemli isimleri arasında olduğu belirtildi. Oral’ın 19 yıl sürdürdüğü mahrem imamlığı dönemiyle ilgili vereceği bilgilerin örgütün özellikle TSK’da gizli kalmış yapılanmasının ortaya çıkarılmasında etkili olacağı ifade ediliyor.

ABD’de FBI tarafından yakalanan FETÖ’nün eski emniyet imamı Osman Hilmi Özdil’in üst aramasında Oral’ın çalıştığı Evrensel Hukuk Bürosu kartviziti çıktığı da belirlendi. Oral’ın örgütün üst düzey mahrem imamlarından olduğunun 2017 yılında belirlendiği ve bu tarihten itibaren arandığı belirlendi. Oral’ın ailesinin de FETÖ ile ilişkili banka, şirket ve okullarda bağlantısı olduğu tespiti yapıldığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT’in ortak operasyonları ile Oral, terörle mücadele ekipleri tarafından 29 Temmuz'da Batıkent'te yakalanarak gözaltına alındı. Oral, 9 Ağustos'ta sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine kondu. Oral’ın 1983 yılında örgüte katıldığı, ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisi, 2'nci Ordu ve avukat yapılanması imamı olarak faaliyet yürüttüğü de tespit edildi.