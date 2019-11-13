MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriAnkara'da yangın... Alevlerin arasında kalınca aşağı atladı
13.11.2019 - 07:03 | | AA

Ankara'da yangın... Alevlerin arasında kalınca aşağı atladı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sabaha karşı bir apartman dairesinde çıkan yangında 2'si çocuk, 5 kişi dumandan etkilendi.

Ankara'da yangın... Alevlerin arasında kalınca aşağı atladı

Balgat Ziya Bey Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın zemin katının altında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada uykuda olan ev sahibi Necla Erdal ile kızı ve iki torunu, yoğun dumandan etkilenerek uyandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edilirken, apartmanda oturan diğer vatandaşlar polis ekiplerince tahliye edildi.

Balkondan atlayarak kurtuldu

Kısa sürede büyüyen yangında alevler arasında kalan Necla Erdal, binanın kot kısmındaki balkondan atlayarak kurtuldu. Kızı Ayşe Karabulut ile torunları Mirza Mustafa ve Miray da içeriye giren itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ankarada yangın... Alevlerin arasında kalınca aşağı atladı


Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen üst kattaki dairede oturan yatalak hasta Fatma Terzi de sağlık ekiplerince sedye yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Giresun'da orman yangınıGiresun'un merkeze bağlı Uzgur köyünde çıkan orman yangınında, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lastik bot içinde 42 kaçak göçmen yakalandı

Lastik bot içinde 42 kaçak göçmen yakalandı

Türkiye'nin son hamlesi sonrası büyük panik!

Türkiye'nin son hamlesi sonrası büyük panik!

Büşra Pekin kimdir? Büşra Pekin - Ersay Üner çiftinden kötü haber

Büşra Pekin kimdir? Büşra Pekin - Ersay Üner çiftinden kötü haber

Son dakika: 3 ilçe, 1 belde belediye başkanı görevden alındı

Son dakika: 3 ilçe, 1 belde belediye başkanı görevden alındı

Sıradaki Haber