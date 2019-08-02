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02.08.2019 - 13:24| AA

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 2014'te ve geçen yıl işlenen 2 faili meçhul cinayet jandarma ekiplerince aydınlatıldı.

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için özel bir ekip kuran İlçe Jandarma Komutanlığı, sulama göletinde silahla vurulmuş halde erkek cesedi bulunması ve mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda çıkan yangında bir işçinin şüpheli ölümüyle ilgili 2 ay süren çalışmasını tamamlad

Ekipler, 2014 yılında Şanlıurfa’dan Kahramankazan’ın Çimşit Mahallesine çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlardan birinde çıkan yangında Mevlit B'nin (54) yanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, maktulun darbedilip öldürüldükten sonra bırakıldığı çadırının ateşe verildiğini belirledi.

Olayın failleri oldukları gerekçesiyle Mevlit B'nin, karısı K.B, oğulları İ.B. ve İ.B. ile kayınbiraderi F.Y, Balıkesir’de düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alındı.

AFGAN ÇOBAN CİNAYETİ

Jandarma ekipleri, 2014 yılında Güvenç Mahallesinde Afganistan uyruklu V.M.M'nin sulama göletinde silahla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili de Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde hayvancılık yapan Y.K'yi cinayet şüphelisi olarak yakaladı.

Y.K'nin, yanında çobanlık yapan V.M.M’yi tüfekle öldürüp, Güvenç Göletine attığı iddiasıyla yeniden soruşturma başlatıldı.

Her iki cinayetle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Büyük ikramiye talihlisi ortaya çıksa da yargı kararını bekleyecekYılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin henüz ortaya çıkmaması, çok sayıda sahte talihlinin Milli Piyango İdaresinin (MPİ) kapısını çalmasına neden oluyor.
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