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20.08.2019 - 18:36| AA

Ankaralılar dikkat! 22.00'ye kadar...

Ankara'nın batı ilçelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Ankaralılar dikkat! 22.00'ye kadar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün saat 22.00'ye kadar Ankara'nın Çankaya, Yenimahalle, Sincan, Etimesgut, Kahramankazan, Gölbaşı, Haymana, Polatlı ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

 

Akdeniz’de bekleyen sığınmacılar son çare denize atladıİtalya’nın Lampedusa Adası açığında 19 gündür bekleyen Open Arms yardım gemisinde bulunan sığınmacılar son çare olarak denize atladı. Lampedusa Adası’na doğru yüzmeye çalışan sığınmacıları sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
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