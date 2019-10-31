Ankara’ya yeni adliye

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yenimahalle MİT yerleşkesine yapılacak olan yeni adliye binası hakkında, “Yeni projemizde adliye binamız 500 bin metrekare kapalı alana sahip olacak” bilgisini verdi. Gül, dün yeni adliye binası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasındaki işbirliği protokolü imza töreninde konuştu. Gül, konuşmasında şunları söyledi:

“Çalışmalarına başladığımız bir düzenleme de avukatların bürolarında duruşmalara katılabilmesidir. Yapacağımız çalışmayla, elektronik sistemdeki alt yapıyı tamamladıktan sonra, mahkeme salonuyla entegre edilecek bir sistemle hakim tanımlı avukatı duruşmaya bizzat gelmeksizin duruşmayı icra edebileceğimiz bir sisteme geçeceğiz.

Yeni adliye binamızı da 250 dönümlük bir arazide MİT Başkanlığının kullanmış olduğu hizmet binasında, yanında metro istasyonları olan, ulaşımı da uygun olan bir alana inşa edilmiş olacak. Yeni projemizde adliye binamız 500 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.” l ANKARA Milliyet