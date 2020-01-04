MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ankara'yı sarsan cinayetin sırrı çözüldü! İşte ilk sözleri...
ABONE OL
04.01.2020 - 15:56 | | DHA

Ankara'yı sarsan cinayetin sırrı çözüldü! İşte ilk sözleri...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde evinde 2 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde bulunan Nazmiye Koyuncu'yu (19) Ramazan D.'nin bıçaklayarak öldürüp, cüzdan ve küpelerini aldığı ortaya çıktı. Polis, Ramazan D.'yi gözaltına aldı.

Ankara'yı sarsan cinayetin sırrı çözüldü! İşte ilk sözleri...

Çubuk'ta berber S. Koyuncu, yılbaşı akşamı Atatürk Mahallesi, Oba Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evine geldiğinde, eşi Nazmiye Koyuncu'yu yatak odasında 2 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde buldu.

Eşinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye Koyuncu'nun öldüğü belirlendi. Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Nazmiye Koyuncu'nun eşi S.Koyuncu, kayınpederi C.Koyuncu, kayınvalideki S.Koyuncu ve görümcesi S.Koyuncu'yu gözaltına aldı. 4 kişi, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CÜZDAN VE KÜPESİNİ ALMIŞ

Soruşturmayı sürdüren Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nazmiye Koyuncu'yu Ramazan D.'nın öldürdüğünü saptadı. Yapılan araştırmalarda Ramazan D.'nin eve girip, Nazmiye Koyuncu'yu bıçakladıktan sonra cüzdan ve küpelerini alarak kaçtığı belirlendi. Ramazan D., polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Ramazan D.'nin kullandığı araçta ve evinde yapılan aramada olayda kullandığı 2 bıçak ile olay günü giydiği kan lekeleri bulunan elbiseleri ve ölen Nazmiye Koyuncu'ya ait cüzdan ile küpesi ele geçirildi. Şüphelinin, Cinayet Büro Amirliği'deki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği de belirtildi.

'GÖNÜL İLİŞKİMİZ VARDI'

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, evde bulunan kanlı parmak izinden yola çıkarak cinayeti çözdüğü ortaya çıktı. Yapılan incelemede parmak izinin Ramazan Dirgin'e ait olduğu belirlendi. Kendisi de evli ve eşi hamile olan Ramazan Dirgin, ifadesinde Nazmiye Koyuncu ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu ileri sürerek, "Evlendikten sonra da görüşmeye devam ediyorduk. Cinayet günü de eve gittim. Aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Nasıl oldu anlayamadım" dediği öğrenildi.

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

Cezayir'e doğru yola çıktılar

Cezayir'e doğru yola çıktılar

Sıradaki Haber