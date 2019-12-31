‘Ankesörden 7 bin kişiye soruşturma’

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülen Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in FETÖ’den yargılandığı davada beraat kararı almasına ilişkin, “Bizim açımızdan dolu bir dosyaydı. İstinafa götürdük, bozulacağını düşünüyoruz. Ciddi deliller vardı o dosyada” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasına da değinen Kocaman, “Soruşturma var. Henüz sonuçlanmadı. İfadesi de alınmadı” diye konuştu. Başsavcı Kocaman, Ankara Adliyesi’nde gazetecilerle bir araya gelerek, devam eden davalar ve soruşturmalar hakkında bilgi verdi. Kocaman, özetle şunları söyledi:

ANKESÖR SORUŞTURMASI: 2019’da ankesörle ilgili 77 operasyon yapıldı. 6 bin 906 kişi hakkında soruşturma açıldı. 2 bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Bin 107 kişi tutuklanmış, 337 kişi firarda yakalanmış. 35’i sonradan teslim olmuş.

FETÖ DOSYALARI: FETÖ/PDY yönelik 6 bin 831 iddianame düzenlenerek dava açıldı. Başsavcılığa 2019’da 48 bin 918 dosya geldi. Önceki yıldan da 13 bin 367 dosya devredilmişti. Bu dosyalardan 36 bin 13’üne işlem yapıldı. 11 bin 401 dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.

ARINÇ’IN DAMADI: FETÖ borsası soruşturması diye bir soruşturmamız yok. Münferit olarak sivil şahıslardan emniyet mensubu, sivil vatandaş gibi değişik kesimlerden çalışanlarla ilgili münferit rüşvet dosyalarımız oldu. Tutuklanan oldu. Ekrem Yeter ile ilgili dosya, bizim açımızdan dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. İstinafa götürdük, bozulacağını düşünüyoruz.

BYLOCK LİSTESİ: Bylock ile ilgili listeyi MİT verdi. Savcılık bu listenin içeriklerini, oturdukları yerleri inceledi. Soruşturma bir yere geldikten sonra illere gönderdik. Önce 125 bin civarı bir rakam gelmişti. Sonra bu rakam 100 binlere, mor beyinler çıkarıldıktan sonra da 90 bine indi. Biz de bunu ilgili başsavcılıklarına gönderdik.