Ankesörden astsubay yapılanması çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince KKTC ve 54 ilde düzenlenen operasyonlarla 141’i gözaltına alınan 223 astsubayın 200’ün üzerinde bir bölümünün ise muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, “ankesör sistemi” olarak adlandırılan ve kafe, büfe ve iş yerlerinin sabit telefon numaralarından örgüt imam ve yöneticileri tarafından aranarak irtibat kurulan 223 TSK mensubu daha belirlendi. Soruşturma kapsamında sabit numaralardan cep telefonları aranarak irtibat kurulduğu belirlenen astsubayların, örgüt imam ve yöneticilerinin yönlendirmesiyle örgüt adına düzenlenen toplantılara katıldıkları da tespit edildi.



TSK içerisinde Kara, Hava ve Deniz kuvvetlerinde görevli oldukları ve 200’e yakını görev başındaki asker olduğu belirlenen 223 astsubayın gözaltına alınması için savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize, Mali ve Kaçakçılık şube ekipleri, dün sabah İstanbul merkezli olmak üzere 54 ilde ve KKTC’de operasyonlar düzenledi. 141’i gözaltına alınan 223 astsubaydan 20’ye yakınının daha önceki FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraç ve açığa alınan isimler olduğunu tespit eden İstanbul polisin 54 ildeki gözaltı çalışması devam ediyor.