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19.07.2019 - 12:56

Ankesörlü telefon ile ardışık aranan ihraç astsubaya 6 yıl hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sorumluları ile ankesörlü telefonlarla ardışık şekilde görüştüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan ihraç astsubaya mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Ankesörlü telefon ile ardışık aranan ihraç astsubaya 6 yıl hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık Ş.D. ile avukatı hazır bulundu.

Örgüt sorumlularının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla irtibat kurması ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit telefon hatlarından görüşme yaptığı tespit edilen sanık Ş.D. üzerine atılı suçlamayı reddederek, tahliyesini ve beraatini istedi. 2018’de TSK’dan ihraç edilen ve daha sonra bilgisayar mühendisliği bölümünü okurken tutuklanan sanık Ş.D., “Benim örgüt ile hiçbir alakam yok, aramaları çok uzun süre geçtiği için bilmiyorum. Okuluma devam etmek istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ş.D.'ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Yargıtay sürecini göz önünde bulunduran mahkeme, sanığı tahliye etti.

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