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04.11.2019 - 14:40 | | DHA

Anlaşamayınca kavga etti! 4'ü de gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 grup arasında uyuşturucu madde ticareti anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, 4 kişi gözaltına alındı.

Anlaşamayınca kavga etti! 4'ü de gözaltına alındı

Manavgat'ın Gündoğdu turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelin önünde önceki gün 2 grup arasında uyuşturucu madde ticareti nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonucu başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Yaralanma ya da ölümün yaşanmadığı silahlı kavganın ardından araştırma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.Ş., R.K., E.T. ve H.C.'nin olayda yer aldığını tespit etti. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 4 fişek, 50 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'genel güvenliği tehlikeye sokmak', '6136 SKM'ye muhalefet' ve 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından arandıkları belirlendi. Jandarmada işlemleri tamamlanan O.Ş., R.K., E.T. ve H.C. adliyeye sevk edildi.

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