Anlattıkları kan dondurdu! 'Sonra ekmek bıçağıyla bıçaklamaya başladım...'

Olay, çarşamba gecesi, Çorlu'ya bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'nin arkasındaki boş alanda, Ayhan Doğan ile sevgilisi Nuran Gökalp, tartışma başladı. Tartışma sırasında Doğan, yanında getirdiği ekmek bıçağını Gökalp'e defalarca sapladı. Kadının çığlıklarını duyanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Nuran Gökalp'in cansız bedenini başında bekleyen Ayhan Doğan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen Doğan, ifadesinde, Gökalp'in bir süredir telefonlarını açmadığını öne sürüp, şunları kaydetti:



'KAFAM İYİYDİ, ÇOK DA HATIRLAMIYORUM'

"Kendisiyle arkadaştık. Son zamanlarda benim telefonlarımı açmıyordu. Bu durum, beni şüphelendirmeye başladı. Olay günü 2 arkadaşımla alkol aldım daha sonra markete giderek, ekmek bıçağını aldım. Nuran'ı her zaman buluştuğumuz, olayın olduğu yere çağırdım. Evlerimize yakın olduğu için sürekli orada buluşuyorduk. Gelmesiyle konuşmaya başladık. Alkol de alıyorduk. 'Neden benim telefonlarımı açmıyorsun?' dedim, 'Başka biri mi var?' dedim ve tartışma çıktı. Sonra almış olduğum ekmek bıçağıyla bıçaklamaya başladım. Kafam iyiydi, çok da hatırlamıyorum."

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ayhan Doğan, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

20 BIÇAK DARBESİ ÖLDÜRÜCÜ

Nuran Gökalp'in, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, 45 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Adli tıp raporunda, 45 bıçak darbesinden 20'sinin öldürücü olduğu kaydedildi. Nuran Gökalp'in cenazesi, yakınlarınca Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, memleketi Bartın'a gönderildi.