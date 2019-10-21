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21.10.2019 - 15:31 | | DHA

Anne bahçesinde define! Suçüstü yakalandılar

Çanakkale’nin Biga ilçesinde çarşaf ile kamufle ederek annelerinin yaşadığı evin bahçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Anne bahçesinde define! Suçüstü yakalandılar

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Biga ilçesi Adliye köyünde, izinsiz kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Köyde, S.E. ve N.E. annelerine ait evin bahçesinde çevreden gözükmemesi için çarşaf gererek izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Operasyonda 2 kazma, 2 kürek, 1 balta ve 2 şerit metre ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, kazı yapılan alanın Biga ilçe Jandarma Komutanlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli olarak inceleneceği belirtildi.

 

 

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