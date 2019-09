‘Anne gözyaşının rengi yoktur’

Çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırıldığını öne sürerek HDP Diyarbakır İl binası önünde bekleyişe geçen ailelerin sayısı 24’e ulaşırken, 10’uncu gününe giren oturma eylemine destek mesajları yağmaya devam ediyor.



Diyarbakır’daki ailelere en anlamlı destek ise Cumartesi Anneleri’nden geldi. Her Cumartesi, Galatasaray Lisesi önünde kayıp yakınlarının bulunması için oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri’nden, 1995’te gözaltında öldürülen Hasan Ocak’ın ablası Maside Ocak, “Annelerin gözyaşının rengi yoktur. Biz her zaman şunu söyledik; evlat acısı her anne için aynıdır. Evlat yolu gözlemenin ne demek olduğunu en iyi bilen insanlarız. Diyarbakır’daki ailelerin talebine kayıtsız kalınamaz” dedi.



Her kesimden destek



Milliyet aracılığıyla ailelere destek verenler şu mesajları iletti:

Prof.Dr.Celal Şengör (İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi): “Annelerin eylemi haklı ve doğru. Çocuğunu terör örgütüne kaptırmış bir ailenin feryat etmesi kadar haklı bir şey olamaz. Çocuklarının akıbetini merak ettikleri gibi, çocuklarının geri gelmelerini istiyorlar. Annelerin sesine kulak verilmeli ve gereken destek her kesimden sağlanmalı. Son derece haklı bu taleplere toplumsal mutabakat sağlanmasını olumlu buluyorum.”



‘Partiler üstü mesele’



Prof.Dr.Nilüfer Narlı (Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve Sosyal bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı): “İnsan hakları ihlali açısından konuya bakınca insanların kendi arzu ve iradeleri dışında bir eyleme zorlanmaları kesinlikle kabul edilemez. Çocukları kaçırılan annelerin eylemi Türkiye’de partiler üstü mesele haline gelmiştir ve herkesin bu meseleye sahip çıktığını görüyoruz. Annelerin feryadını duymak, onların sorunlarıyla ilgili çalışma başlatmak çok yararlı olur. Akademi dünyası da meseleye dair araştırmalara başlamalı.”



‘Çocuklar kazanılmalı’



Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu (Türk Tarih Kurumu eski Başkanı): “Son zamanlarda terör örgütüne karşı mücadelede başarı sağlanması evlatları ellerinden alınan aileleri cesaretlendirmiştir. Devletin göstermelik değil, gerçekten de destek olması, annelere sahip çıkması gerekiyor. PKK’nın zorla götürdüğü çocukların tekrar kazanmanın yolları aranmalı. Dağdan indirilen, suça bulaşmamış gençler affedilerek topluma kazandırılmalı.”