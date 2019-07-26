Anne-kÄ±z birlikte son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Kaza, ilÃ§eye baÄŸlÄ± Ordu Dolunay Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Edinilen bilgilere gÃ¶re, Sevda Ara'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± 52 EJ 976 plakalÄ± minibÃ¼s ile Adil YenigÃ¼n idaresindeki 61 S 0909 plakalÄ± otobÃ¼s Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kaza sonrasÄ± minibÃ¼s yaklaÅŸÄ±k 50 metre sÃ¼rÃ¼klenirken, minibÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Sevda Ara ve kÄ±zÄ± Elif Uyur ile BarÄ±ÅŸ Altay olay yerinde, yaralÄ± olan Åžimay YanÄ±k da hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

Kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerden sÃ¼rÃ¼cÃ¼ BarÄ±ÅŸ Altay, Fatsa Orta BÃ¼yÃ¼k Camiiâ€™de Ã¶ÄŸle namazÄ± sonrasÄ± kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verildi. Kaza sonrasÄ± hayatÄ±nÄ± kaybeden anne Sevda Ara ve 8 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Elif Uyur ise Orduâ€™nun Ã‡atalpÄ±nar ilÃ§esinde birlikte son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±.

Anne-kÄ±z iÃ§in, Kayatepe Mahallesiâ€™nde cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. HayatÄ±nÄ± kaybeden anne ve kÄ±zÄ±, ikindi namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ± sonrasÄ± defnedildi.Â

"Ã‡OCUKLARININ GELECEÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N HALI YIKIYORDU"Â



Ã–te yandan, bir sÃ¼re Ã¶nce eÅŸinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen anne Sevda Araâ€™nÄ±n, ikiz Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in halÄ± yÄ±kama Ã¼zerine iÅŸ yeri aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n geleceÄŸi iÃ§in halÄ± yÄ±kayan anne Araâ€™nÄ±n, Ã§evredekiler tarafÄ±ndan sevilmesi de herkesi hÃ¼zne boÄŸdu.Â





Ä°KÄ°ZLERDEN BÄ°RÄ° HALEN YAÅžAM MÃœCADELESÄ° VERÄ°YOR

Kaza sonrasÄ± aÄŸÄ±r yaralanan ikizlerden Yusuf Uyurâ€™un Fatsa Devlet Hastanesindeki tedavisi sÃ¼rÃ¼yor. YoÄŸun bakÄ±mda tedavisi devam eden Yusufâ€™un hayati tehlikesinin devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â