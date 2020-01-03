MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Anne, kızı ve torunu... Aile boyu dehşet!
ABONE OL
03.01.2020 - 15:21 | | DHA

Anne, kızı ve torunu... Aile boyu dehşet!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, tarlaya giren hayvanlar nedeniyle tartıştıkları Şükrü Gökbudak'ı (39) döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan anne, kızı ve torunu adliyeye sevk edildi.

Anne, kızı ve torunu... Aile boyu dehşet!

Olay, 1 Ocak'ta saat 16.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyünde meydana geldi. Ender Gökbudak'ın hayvanları bir tarlaya girdi. Hayvanlarının yanına giden Gökbudak, tarla sahibi G.Ö. ve kızı N.E. ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra Gökbudak'ın oğlu Şükrü Gökbudak da gelerek, tartışmaya katıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine anne G.Ö. ve kızı ile 15 yaşındaki kız torunu E.E., Şükrü Gökbudak'ı dövmeye başladı. Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Gökbudak, köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, anne, kızı ve torununu gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün öğle saatlerinde Ezine Adliyesi’ne sevk edildi. G.Ö ifadesinde, tartışmanın Ender Gökbudak'ın hayvanlarını arazilerinde otlatmasından çıktığını, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine de Şükrü Gökbudak ile birbirlerine vurduklarını anlatarak, pişman olduğunu söyledi.

Dövülerek öldürülen Şükrü Gökbudak’ın cenazesi ise bugün Ezine’nin Alemşah köyünde kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

Cezayir'e doğru yola çıktılar

Cezayir'e doğru yola çıktılar

Sıradaki Haber