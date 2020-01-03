Anne, kızı ve torunu... Aile boyu dehşet!

Olay, 1 Ocak'ta saat 16.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyünde meydana geldi. Ender Gökbudak'ın hayvanları bir tarlaya girdi. Hayvanlarının yanına giden Gökbudak, tarla sahibi G.Ö. ve kızı N.E. ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra Gökbudak'ın oğlu Şükrü Gökbudak da gelerek, tartışmaya katıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine anne G.Ö. ve kızı ile 15 yaşındaki kız torunu E.E., Şükrü Gökbudak'ı dövmeye başladı. Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Gökbudak, köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, anne, kızı ve torununu gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün öğle saatlerinde Ezine Adliyesi’ne sevk edildi. G.Ö ifadesinde, tartışmanın Ender Gökbudak'ın hayvanlarını arazilerinde otlatmasından çıktığını, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine de Şükrü Gökbudak ile birbirlerine vurduklarını anlatarak, pişman olduğunu söyledi.

Dövülerek öldürülen Şükrü Gökbudak’ın cenazesi ise bugün Ezine’nin Alemşah köyünde kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.